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Пять работников промпредприятия пострадали при атаке БПЛА в Прикамье

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Промпредприятие на севере Пермского края получило незначительные повреждения во время атаки беспилотников, пострадали пять работников, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем канале в мессенджере Мах в воскресенье.

"Над территорией Пермского края сбито 11 беспилотников. В результате нападения незначительные повреждения получил промышленный объект на севере края, он продолжает функционировать в штатном режиме. На месте работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадали 5 человек - работников предприятия", - написал он.

По данным главы региона, трое пострадавших отправлены на осмотр в приемное отделение больницы, один - на амбулаторное лечение, еще один отказался от осмотра. Состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное, им оказывается необходимая медицинская помощь.

С утра в воскресенье в регионе вводился режим "Беспилотная опасность", в Перми звучат сирены. Аэропорт Перми временно приостанавливал обслуживание авиарейсов.

Пермь Пермский край Дмитрий Махонин
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