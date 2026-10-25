Маленький ребенок выжил после падения с восьмого этажа в Ульяновске

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Ребенок выпал из окна восьмого этажа в Ульяновске и остался жив. Прокуратура Железнодорожного района города начала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства области в воскресенье.

Возраст ребенка не уточняется. Отмечено, что он получил травмы, характер которых также не указан.

Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдения соответствующими органами требований законодательства об охране жизни и здоровья детей.

