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Минобороны сообщило о сбитых украинских дронах, летевших вглубь России

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Российские военные поразили крупногабаритные дроны ВСУ большой дальности, направленных в глубину территории РФ, заявили в Минобороны России в воскресенье.

"Расчетами FPV-дронов-перехватчиков центра "Рубикон" на больших высотах воздушными таранами были сбиты украинские БПЛА-"камикадзе" FP-2 (боевая нагрузка - около 100 кг, дальность - до 2 тыс. км), B-2 (с боевой нагрузкой до 5 кг и дальностью до 150 км), "Анубис" (способен нести около 50 кг взрывчатых веществ при дальности полета около 1500 км)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, также сбиты дроны ВСУ "Лютый" (несет до 50 кг боевой части на расстояние около 1000 км), "Чаклун-В" (способен нести около 6 кг взрывчатых веществ при дальности полета, по разным данным, от 70 до 120 км), а также - дроны-"камикадзе" "Рубака" и "Зозуля".

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения крупногабаритных дронов-"камикадзе" ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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