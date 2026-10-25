Три человека получили ранения в результате атаки ВСУ на автобус в Запорожской области

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали пассажирский автобус "Москва - Мелитополь" в Запорожской области, ранены три человека, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в воскресенье.

"Атаке БПЛА противника подвергся рейсовый автобус, который следовал по маршруту "Москва - Мелитополь". В момент происшествия в автобусе находились 8 человек: 2 водителя и 6 пассажиров. В результате атаки ранения получили три человека", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, ранены двое водителей автобуса (состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго - среднее), а также пассажир (у него ранения средней степени тяжести).

Пострадавших оперативно доставили в больницу, остальные пассажиры не пострадали.