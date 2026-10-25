У Путина на новой неделе будет серия двусторонних встреч в рамках саммита "Россия - Африка"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В графике президента России Владимира Путина на следующей неделе запланировано 20 двусторонних встреч в рамках саммита "Россия - Африка", а также участие в саммите стран-экспортеров газа.

О мероприятиях в графике главы государства на ближайшую неделю сообщила ИС "Вести" со ссылкой на журналиста Павла Зарубина.

Третий саммит и Экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдут в Москве 28-29 октября. В преддверии этих мероприятий состоится восьмой саммит стран - участниц Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).