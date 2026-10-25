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Ушаков сообщил, что возможность визита Путина в Майами будет зависеть от саммита АТЭС в КНР

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Возможность визита президента РФ Владимира Путина на декабрьский саммит "Группы двадцати" в Майами будет зависеть от результатов саммита АТЭС в Китае в ноябре, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Обсуждаем пока что ноябрьский саммит в Шэньчжэне, но приглашение (на саммит "двадцатки" - ИФ) мы получили", - сказал он автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Ушаков утвердительно ответил на вопрос, будет ли многое зависеть от саммита в Китае.

Саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Владимир Путин АТЭС Китай США Майами G20 Юрий Ушаков
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