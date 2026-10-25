Общественник и музыкант Михаил Маваши умер в Воронеже

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Следственными органами устанавливаются обстоятельства смерти общественного деятеля и рэпера Михаила Маваши (Михаила Ница - ИФ), сообщили в СУ СКР по региону в воскресенье.

В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначены необходимые экспертизы, отметили в ведомстве.

Ранее информация о смерти Маваши в результате несчастного случая в ночь на 25 октября появилась в его официальном телеграм-канале.

Миша Маваши - российский автор-исполнитель, поэт и писатель, фронтмен и основатель музыкального коллектива "МАВАШИ group".