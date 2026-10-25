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Путин рассказал, что некоторые покидающие Россию компании едва не плакали

Путин рассказал, что некоторые покидающие Россию компании едва не плакали
Владимир Путин
Фото: Zuma\TAСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Россия создает благоприятные условия для оставшихся в стране иностранных компаний, многие из них не хотели прекращать работу, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Когда уходили под давлением западноевропейских правительств некоторые компании, чуть не плакали наши друзья из этих стран", - сказал он в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

По его словам, у России "много друзей в Европе, но (они) вынуждены были уходить".

"Некоторые, кстати говоря, работают, и мы стараемся создать для них соответствующие условия, благоприятные" - добавил Путин.

При этом Путин отметил, что Европа ошибается не только на российском направлении, и в качестве примера привел Ближний Восток.

Владимир Путин
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