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Фельдшер медицинского пункта ранена в результате атаки ВСУ на промзону Ельца

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Фельдшер медпункта атакованной ВСУ промышленной зоны в Ельце получила ранения, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"По предварительной информации, в результате удара по промышленной зоне Ельца пострадал один человек. Женщина, фельдшер медицинского пункта, получила ранение бедра", - написал он в воскресенье в своем канале в мессенджере Max.

По его словам, сотрудники предприятия были оперативно эвакуированы в безопасное место.

Об ударе ВСУ по промышленной зоне города Елец глава региона сообщил ранее в воскресенье.

Елец Липецкая область Игорь Артамонов
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