Минск обсуждает с Вашингтоном возобновление работы американского посольства

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия и США обсуждают возобновление работы американского посольства в Минске, заявил постоянный представитель республики в ООН Валентин Рыбаков.

"Посольство американское, ведь оно официально никогда не закрывалось. Оно покинуло Беларусь, переехало в Литву, как американская сторона тогда утверждала, в связи с вопросами безопасности. Потому что начались военные действия на территории соседней Украины и под этим предлогом они перебрались в Литву. Американские дипломаты имеют все необходимые документы, имеют визы, все разрешения. Что касается возвращения посольства, американцы перед белорусской стороной поставили определенные вопросы, которые с их точки зрения позволят им полностью перебраться в Минск. Вопросы решаются", - сказал Рыбаков в воскресенье в эфире гостелеканала "Первый информационный".

Он добавил, что также обсуждается открытие прямого авиасообщения между странами. "Чтобы открыть прямой рейс, необходимо решить целый ряд различных вопросов: это и вопросы безопасности, вопросы сертификации и самолетов, и пилотов, личного состава, аэропорта и так далее. Поэтому мы работаем. Это один из тех вопросов, которые мы постоянно обсуждаем", - уточнил белорусский дипломат.