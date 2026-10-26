Поиск

Минск обсуждает с Вашингтоном возобновление работы американского посольства

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия и США обсуждают возобновление работы американского посольства в Минске, заявил постоянный представитель республики в ООН Валентин Рыбаков.

"Посольство американское, ведь оно официально никогда не закрывалось. Оно покинуло Беларусь, переехало в Литву, как американская сторона тогда утверждала, в связи с вопросами безопасности. Потому что начались военные действия на территории соседней Украины и под этим предлогом они перебрались в Литву. Американские дипломаты имеют все необходимые документы, имеют визы, все разрешения. Что касается возвращения посольства, американцы перед белорусской стороной поставили определенные вопросы, которые с их точки зрения позволят им полностью перебраться в Минск. Вопросы решаются", - сказал Рыбаков в воскресенье в эфире гостелеканала "Первый информационный".

Он добавил, что также обсуждается открытие прямого авиасообщения между странами. "Чтобы открыть прямой рейс, необходимо решить целый ряд различных вопросов: это и вопросы безопасности, вопросы сертификации и самолетов, и пилотов, личного состава, аэропорта и так далее. Поэтому мы работаем. Это один из тех вопросов, которые мы постоянно обсуждаем", - уточнил белорусский дипломат.

США ООН Минск Вашингтон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 25 октября

Машинист погиб после удара украинского дрона по товарному составу в Брянской области

Спасатели завершили отвод воды с пострадавших от подтопления улиц поселка в Ялте

 Спасатели завершили отвод воды с пострадавших от подтопления улиц поселка в Ялте

Пожар в промзоне тушат в Ельце после удара ВСУ

Один человек погиб при ракетном ударе ВСУ по промзоне в Ельце

Муниципальный депутат погиб в Херсонской области, наступив на мину

Число жертв ракетного удара по предприятию в Орле выросло до четырех

Фельдшер медицинского пункта ранена в результате атаки ВСУ на промзону Ельца

Промышленная зона Ельца атакована ВСУ

Путин рассказал, что некоторые покидающие Россию компании едва не плакали

 Путин рассказал, что некоторые покидающие Россию компании едва не плакали
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12565 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3970 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов