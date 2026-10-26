Политика субсидирования авиаперелетов на Дальний Восток будет продолжена

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Субсидирование авиаперелетов на Дальний Восток для сохранения его транспортной доступности будет продолжено; также необходимо решать проблему доступности жилья, заявил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Олег Кожемяко в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Комсомольская правда".

"Мы будем продолжать политику субсидирования авиаперелетов. Но нужно исходить из возможностей и государства, и бюджета, и авиапарка наших самолетов. Мы будем очень внимательно смотреть за всей этой ситуацией", - сказал Кожемяко, отвечая на вопрос издания о том, как планируется решать проблему доступности авиабилетов на Дальний Восток.

Он уточнил, что, например, "сейчас есть жалобы, что рейсов "Аэрофлота" меньше стало" в направлении Дальнего Востока.

"Но нужно понимать, что зима - не период отпусков. Нужно поберечь моточасы, отложить их на лето, когда хлынет поток людей. Мне кажется, министерство транспорта ведет такую взвешенную политику и рассчитывает, чтобы в летние месяцы проблемы с воздушными судами были решены и количество их увеличено", - сообщил полпред президента в ДФО.

Комментируя ситуацию с доступностью жилфонда на Дальнем Востоке, он отметил, что "стоимость жилья - это такой больной вопрос".

"Допустим, в некоторых регионах (на Сахалине, в Приморском крае) есть такая программа для молодых специалистов, для работников оборонки, как арендное жилье. Мне кажется, нужно увеличить арендное жилье, через три месяца после постройки оно уже может перейти в ипотеку", - выразил мнение Кожемяко.

"Ну и строится другое доступное жилье, программа "Дом РФ", порядка 11 тыс. квартир на Дальнем Востоке. Как раз задавали этот вопрос: могут ли люди, которые сейчас арендуют, через пять-десять лет это жилье приобрести. Я думаю, мы будем решать с Виталием Леонтьевичем Мутко, руководителем "Дома РФ", и говорить на правительстве о том, чтобы такие предложения людям были даны, потому что аренда - это аренда, а собственная квартира - это закрепление человека на земле", - подчеркнул он.

При этом Кожемяко уточнил, что в данный момент отток населения из ДФО замедлился.

"Когда рухнул Советский Союз и прекратилась вся "северная история", которая давала льготы и повышенные зарплаты, когда отменили распределение выпускников вузов, которое закрепляло здесь народ, когда был провал в больших стройках, отток населения составил 30-40%. Мы это видели по Камчатке, по Чукотке, по Магадану... Сейчас этот отток существенно замедлился", - заявил он.

"Возьмите Якутию - там хорошая демографическая ситуация, Сахалин тоже показывает неплохие результаты. В общем-то и в Приморье прошел пик резкого оттока населения. Все-таки Дальний Восток и Арктика - это приоритеты страны, здесь было открыто более 1400 предприятий, а это 200 тыс. новых рабочих мест", - резюмировал полпред ДФО в беседе с изданием.

Как сообщалось, 22 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении губернатора Приморского края Кожемяко на пост вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО.