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Четырнадцать землетрясений случилось у берегов Камчатки за неделю

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Сейсмологи за минувшую неделю зарегистрировали 14 наиболее заметных землетрясений, произошедших у берегов Камчатки, сообщает в понедельник Главное управление МЧС России по региону.

"С 19 по 25 октября зарегистрированы 12 неощущаемых сейсмособытий. Кроме того, еще два подземных толчка ощущались в населенных пунктах региона силой до 2-3 баллов", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, только за минувшие сутки возле Камчатки произошло четыре землетрясения. Одно из них ощущалось в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске силой до трех баллов.

МЧС России Камчатка
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