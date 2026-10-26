Песков заявил, что решений о смене формата послания президента РФ Федеральному собранию не было

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Формат послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока не планируется менять, сообщает в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Нет, каких-то решений не принималось на этот счет", - заявил Песков, отвечая на вопрос издания о том, может ли послание президента быть в ином, нежели сейчас, виде - например, письменное обращение к двум палатам парламента.

В публикации отмечается, что по дате ближайшего послания определенности также нет, следует из его слов. Пока президент не принял решение, будет ли оглашено послание до конца 2026 года - с учетом избрания нового созыва Госдумы РФ и большим обновлением корпуса сенаторов, сказал газете пресс-секретарь главы государства.

"Когда президент посчитает необходимым, он огласит послание. Пока он решение не принял", - заявил Песков.

Издание напоминает, что сам по себе формат обращения к российскому парламенту нигде не зафиксирован. В статье 84 Конституции РФ, где описаны полномочия президента, указано, что тот "обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства".

"Интерфакс" ранее сообщал, что в 2025 году традиционного послания президента Федеральному собранию не было; последний раз Путин оглашал его в конце февраля 2024 года.

Это не первый перерыв в оглашении посланий президента. Не было обращения главы государства к Федеральному собранию и в 2022 году, когда началась специальная военная операция на Украине. Тогда Путин объяснил это динамично развивавшейся обстановкой, которая не давала в конкретный момент времени зафиксировать результаты и планы на будущее.