Восемь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Новосибирской области

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с рейсовым автобусом в Новосибирском районе Новосибирской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет.

"Количество пострадавших уточняется, по предварительной информации, за медицинской помощью обратилось восемь человек", - говорится в сообщении.

На месте работает экипаж ДПС.