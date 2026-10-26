Восемь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Новосибирской области
Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с рейсовым автобусом в Новосибирском районе Новосибирской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет.
"Количество пострадавших уточняется, по предварительной информации, за медицинской помощью обратилось восемь человек", - говорится в сообщении.
На месте работает экипаж ДПС.