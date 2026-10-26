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Российские военные уничтожили более 70 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север", "Восток" и "Южная" в течение суток уничтожили 73 пункта управления беспилотниками ВСУ в зоне проведения спецоперации, заявили российские военные в понедельник.

"Поражены пять пунктов управления БПЛА, 60 наземных робототехнических комплексов, семь складов с запасами материальных средств, 71 антенна связи и БПЛА", - заявил представитель "Южной" группировки Вадим Астафьев.

По словам представителя группировки "Восток" Дмитрия Миськова, за сутки группировка уничтожила шесть станций спутниковой связи Starlink, 54 беспилотника самолетного типа и 35 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.

Группировка войск "Север" в течение суток уничтожила 33 пункта управления БПЛА, 326 беспилотников самолетного типа и 33 октокоптера типа R-18, сказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 октября 2026 года Военная операция на Украине
Starlink Василий Межевых Вадим Астафьев
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