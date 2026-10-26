Краснов рассказал о приоритетных направлениях внедрения ИИ в судебную деятельность

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Технологии искусственного интеллекта (ИИ) активно внедряются в судебную деятельность, при этом ИИ должен экономить время судьи, а не заменять судебное усмотрение, сообщил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Коммерсант".

"Таких направлений несколько. Например, интеллектуальная система может обнаруживать, что в различных регионах по сходным обстоятельствам сформировались разные подходы к применению одной правовой нормы. Это позволяет раньше выявлять вопросы, требующие дополнительного анализа, и подготавливать необходимые разъяснения высшей судебной инстанции", - сказал Краснов, отвечая на вопрос издания о том, какие направления внедрения ИИ в судебную деятельность сегодня наиболее приоритетны.

"Мы также изучаем возможности безопасного применения более сложных агентных систем. Однако принципиальная позиция состоит в том, что ИИ является исключительно инструментом помощи судье, а не его замены. Я бы сформулировал наш подход очень просто: искусственный интеллект должен экономить время судьи, а не заменять судебное усмотрение. Освобождаясь от технической рутины, судья получает больше времени на главное - исследование доказательств, понимание обстоятельств дела и принятие справедливого и правосудного решения в рамках закона", - добавил председатель Верховного суда РФ.

Между тем, по его мнению, "современному судье уже недостаточно уверенно ориентироваться только в традиционных юридических вопросах".

"В судебных делах появляются цифровые активы, электронные доказательства, сложные финансовые операции и материалы, созданные генеративным искусственным интеллектом. Поэтому в России профессиональная подготовка судей, осуществляемая на базе Российского государственного университета правосудия имени В.М. Лебедева, включает практические занятия по исследованию таких материалов", - пояснил Краснов.

Он уточнил, что, "например, судье предлагается дело, в котором одна из сторон представила видеозапись, созданную или измененную с использованием ИИ", при этом "необходимо определить, какие обстоятельства требуют проверки, какие вопросы следует поставить эксперту и как оценивать доказательства в совокупности".

"Другой пример - интеллектуальная система предлагает правовую позицию со ссылками на судебную практику. Судья должен выявить возможные ошибки и самостоятельно оценить обоснованность рекомендации. Я вижу перспективу в развитии специализированных программ цифровых компетенций судей, учитывающих особенности различных видов судопроизводства. Такие инструменты должны помогать профессиональному совершенствованию", - подчеркнул председатель Верховного суда РФ.

При этом, по его словам, "судья будущего должен обладать в том числе профессиональной способностью аргументированно не соглашаться с искусственным интеллектом".