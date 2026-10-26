Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник консолидируется после роста в прошлую пятницу на фоне неизменности ставки ЦБ РФ, сдерживающим фактором для покупателей выступает проседающая нефть после ралли (декабрьский фьючерс на Brent опустился к $114 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту утренних торгов выросли на 0,1% при смешанной динамике цен blue chips.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2467,89 пункта (+0,1%), индекс РТС - 965,31 пункта (+0,1%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "НЛМК" (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Северстали" (+0,7%), "Газпрома" (+0,5%), но просели акции АФК "Система" (-1%), "Татнефти" (-0,8%), "ФосАгро" (-0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 октября, составляет 80,5381 руб. (-58,74 копейки).

Подорожали также акции "МТС" (+0,5%), "ИКС 5" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), "Полюса" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,4%), "РусАла" (+0,3%), "Роснефти" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "ВК" (+0,1%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%), акции "Яндекса" (-0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,3%), "Т-Технологий" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%).

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам вечером в минувшую пятницу, что три танкера с дизтопливом из России уже идут в сторону восточного побережья США, при этом внутренний рынок России дизтопливом обеспечен.

"В соответствии с раннее озвученными договоренностями по насыщению мирового дизельного рынка Россия обеспечит дополнительные поставки дизельного топлива на мировые рынки и в США. Запрет на экспорт дизеля ослаблен, компании в октябре могут экспортировать 500 тыс тонн. Объем рассчитан исходя из полного обеспечения внутреннего рыка дизельным топливом", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что ожидает скорого окончания украинского кризиса. "Мы близки, я надеюсь, к завершению катастрофы между Россией и Украиной", - сказал он на предвыборном митинге в Форт-Майерсе (штат Флорида).

Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, что заявления ЕС о том, что беспорядки в городах Европы были организованы за рубежом - сначала в адрес США, а потом России - говорят о слабости и неспособности некоторых руководителей европейских стран взять на себя ответственность за то, что происходит, и это плохо для них. По словам Путина, беспорядки в Европе связаны с экономическими и финансовыми ошибками властей этих стран, в их избыточном госдолге.

Также Путин отметил, что сжиженный природный газ из России до сих пор занимает порядка 20% европейского рынка, Россия никогда не отказывала Европе в поставках сырья, и несмотря на это, европейцы по-прежнему строят планы прекратить закупки того, что они получают из РФ.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью ИС "Вести", что за первую встречу РФ-США-Украина, которая ожидается в ноябре после перерыва, мало что можно будет решить: она будет носить "пристрелочный" характер, над мирным соглашением между РФ и Украины необходимо еще работать.

По словам Ушакова, Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине после Дня народного единства 4 ноября. "Теперь очередной дедлайн - это 4 ноября, наш большой праздник. После этого мы будем готовы возобновить переговоры", - сказал он автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, почему очередной раунд переговоров намечен на десятые числа ноября.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что возможные соглашения американских нефтегазовых компаний с РФ не должны находиться в заложниках у украинского конфликта. "Наша нефтедобывающая отрасль не должна быть в заложниках у чего-то, что давно уже должно быть урегулировано. Конфликт России и Украины вообще не должен был начаться", - приводят его слова американские СМИ в воскресенье.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, мировая экономика все еще сталкивается с высокой геополитической неопределенностью, а также инфляционными рисками в условиях все более высоких цен на энергоносители. Рынок акций РФ на прошлой неделе продолжил подъем благодаря перспективе продолжения мирных переговоров по Украине и высоким ценам на нефть.

Ужесточение тона ЦБ РФ по итогам октябрьского опорного заседания было проигнорировано рынком, хотя среднесрочно данный фактор можно назвать негативным для акций и позитивным для рубля. Регулятор, в частности, подчеркнул повышенное инфляционное давление и высокие инфляционные ожидания, а также сообщил об уменьшении пространства для снижения ставки в следующем году, отметила аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, на геополитической арене сохраняется осторожный оптимизм по поводу перспектив урегулирования украинского конфликта, что потенциально может способствовать смягчению санкционного давления на Россию. В ноябре запланировано возобновление переговорного процесса между Россией, США и Украиной. Также Москва и Вашингтон рассматривают ряд других совместных инициатив.

Проинфляционные риски в РФ по-прежнему преобладают и связаны с медленным восстановлением производственных мощностей, высокими инфляционными ожиданиями, напряженностью на рынке труда и риском увеличения бюджетного дефицита. Дополнительную неопределенность создают геополитическая ситуация и рост мировых цен на топливо. Прогноз цены российской нефти повышен до $72 за баррель в 2026 году и $55 в 2027 году. Несмотря на некоторое снижение текущих темпов роста цен, возвращение инфляции к целевым 4% может занять больше времени, чем ожидалось ранее. В связи с этим Банк России повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год до 12,5-13,5%, указав на необходимость более продолжительного сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики.

На дневном таймфрейме индекс МосБиржи может встретить заметное сопротивление в зоне 2511 пунктов. В то же время на фоне перекупленности по индикатору относительной силы RSI индекс МосБиржи может скорректироваться до наклонной линии восходящего тренда от 18 июля 2026 года, проходящей в районе 2395 пунктов. В случае же продолжения восходящего движения индекс может дойти до уровня 2627 пунктов, считает Гудым.

В США в прошлую пятницу индексы акций просели на 0,2-1,2% во главе с Dow, внимание инвесторов было сосредоточено на отчетах компаний и выросшей нефти на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Индекс потребительского доверия в США в октябре опустился до 48 пунктов по сравнению с 48,1 пункта в предыдущий месяц, согласно опубликованным в пятницу окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о падении индикатора до 46,3 пункта, и аналитики не ожидали изменения этой оценки, по данным Trading Economics.

Несмотря на пересмотр индекса в сторону повышения, его значение осталось на минимальной отметке за пять месяцев.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский индекс ASX подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,3%).

На нефтяном рынке утром в понедельник цены корректируются вниз после ралли на прошлой неделе из-за опасений разрастания конфликта на Ближнем Востоке, когда цена Brent в пятницу поднималась выше $117 за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 7:04 МСК составила $114,32 за баррель (-2,1% и +3,1% в пятницу), декабрьская цена фьючерса на WTI - $100,94 за баррель (-2,3% и +3,8% в пятницу).

Йеменские хуситы утверждают, что нанесли в воскресенье вечером удары по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде и двум военным базам в Саудовской Аравии.

"Хуситы провели три операции с использованием дронов и баллистических ракет. Целью первой операции стал международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде", - заявил представитель хуситов Яхья Сари в социальной сети X.

Он также сообщил, что хуситы нанесли удары по авиационным ангарам, складам боеприпасов, центрам по управлению дронами и ряду других объектов на авиабазе имени короля Халида недалеко от города Хамис-Мушайт. Целью третьей операции стала военно-морская база пограничной службы страны в городе Джизан.