Двое детей и взрослый пострадали в Запорожской области вследствие ударов ВСУ

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Двое детей и взрослый пострадали в Запорожской области в результате массированного обстрела Мелитополя со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в понедельник.

"Прошедшей ночью киевский режим совершил очередное военное преступление, нанеся массированный удар беспилотниками по мирному Мелитополю (...) В результате атаки на частные домовладения пострадали дети 2015 и 2016 года рождения и мужчина 1961 года рождения, им оказывается медицинская помощь", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, в центральной части города повреждены частные домовладения, многоквартирный дом и административные здания.