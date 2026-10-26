Минобороны сообщило о поражении электроподстанций в Харькове и Хмельницкой области

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что ночью нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим функционирование ВПК и логистических комплексов Украины.

Как заявили в военном ведомстве, была поражена электроподстанция ПС-330 "Залютино" в Харькове, обеспечивающая функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

По данным Минобороны РФ, в Хмельницкой области поражена электроподстанция ПС-330 в городе Каменец Подольский, обеспечивающая функционирование объектов логистической инфраструктуры.