ВСУ 113 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 113 атаках с украинской стороны по территории региона за прошедшие сутки.

"За минувшие сутки ВСУ 113 раз атаковали территорию Белгородской области", - написал глава региона в своем канале в Мах в понедельник.

Удары были нанесены по 15 округам. ВСУ совершили восемь обстрелов с применением артиллерии и 16 раз сбрасывали взрывные устройства с БПЛА.

За сутки над регионом сбито и подавлено 109 беспилотников.

В результате атак пострадали 14 человек. Десять из них находятся на стационарном лечении, уточнил Шуваев.