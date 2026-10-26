Энергообъект поврежден при атаках ВСУ в Курской области

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Объект энергетики поврежден в результате украинских атак в Железногорском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в понедельник.

"В результате атак повреждён объект энергетики в Железногорском районе, без отключения электроснабжения", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Всего, по его информации, за сутки над регионом было сбито 58 БПЛА. Шесть раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам. Восемь раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

Погибших и пострадавших нет, добавил Хинштейн.