Россия и Норвегия на 14% увеличили квоту на вылов трески в 2027 году

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Общая квота России и Норвегии на вылов трески в 2027 году по решению смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) составит 325 тыс. тонн, сообщила пресс-служба Росрыболовства по итогам 57-й сессии СРНК.

По сравнению с квотой на треску в 2026 году объем допустимого улова вырос с 285 тыс. тонн на 14%.

Кроме того, квота на пикшу увеличилась на 18% - до 180 тыс. тонн.

СРНК дополнительно утвердила параметры регулирования промысла палтуса, окуня, а также совместную программу научных исследований на 2027 год.

В пресс-службе Росрыболовства отметили, что сессия СРНК "впервые за несколько лет прошла в очном формате - на территории третьей страны", в турецком Стамбуле.

Как сообщалось, установленная СРНК квота на вылов трески в 2026 году была на 16% меньше, чем годом ранее, и стала самой низкой с 1991 года.

Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству начала работу в 1976 году. Она была создана для обеспечения рационального использования водных биоресурсов (ВБР). Стороны ежегодно определяют общие допустимые уловы и квоты на вылов для совместных запасов ВБР, рассматривают вопросы регулирования промысла, а также обмениваются научной информацией.