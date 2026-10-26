Володин предложил создать в рамках БРИКС экспертный совет в сфере ИИ

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за создание экспертного совета с участием специалистов по искусственному интеллекту (ИИ) в рамках парламентского измерения БРИКС.

"Если поддержите, предлагаем в рамках парламентского измерения БРИКС создать экспертный совет с участием профильных специалистов в сфере искусственного интеллекта из наших стран. Это позволит обмениваться лучшими законодательными практиками", - сказал Володин в своем выступлении на 12-м парламентском форуме БРИКС.

По его мнению, искусственный интеллект не только открывает возможности, но и влечет вызовы для современности.

"Мы это должны не только помнить, но и понимать, и делать все возможное со своей стороны для того, чтобы искусственный интеллект служил людям, чтобы не было ситуаций, когда искусственный интеллект начнет управлять человечеством. Это опасность, которую мы должны, заранее видя, предупредить и постараться сделать все для того, чтобы законодательно закрепить это не только на уровне наших стран, но и в рамках таких больших объединений, как БРИКС, Организация Объединенных Наций", - сказал Володин.

Он отметил, что в контексте скорости, с которой прогрессируют современные технологии, "важно, чтобы парламенты успевали адаптировать законодательство к меняющимся условиям".

Володин также предложил в целом активнее взаимодействовать на уровне профильных комитетов парламентов стран БРИКС. По мнению председателя Госдумы, ежегодные парламентские форумы - это возможность обменяться опытом и лучшими законодательными практиками.

"Повестка нашего межпарламентского сотрудничества, кроме вопросов укрепления национального суверенитета, включает темы обеспечения безопасности, повышения качества жизни людей, развития искусственного интеллекта", - добавил он.

Володин во главе делегации российских парламентариев посещает в Индию с рабочим визитом. Это его первый зарубежный визит с момента избрания председателем Госдумы нового созыва. 26 октября депутаты и сенаторы принимают участие в работе 12-го парламентского форума БРИКС. В воскресенье состоялась встреча Володина со спикером Народной палаты парламента Индии Омом Бирлой.