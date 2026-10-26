Володин заявил, что парламенты стран БРИКС могут формировать общие ответы на глобальные вызовы

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Парламентские структуры стран БРИКС должны объединить усилия в поисках ответов на глобальные вызовы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Необходимо вместе искать общие ответы на глобальные вызовы, с которыми сталкиваются наши страны", - сказал Володин в выступлении на 12-м парламентском форуме БРИКС.

Он напомнил, что лидеры стран-участниц БРИКС в декларации по итогам саммита в Нью-Дели 12-13 сентября 2026 года отметили важную роль парламентского диалога для развития сотрудничества и углубления взаимопонимания между народами государств БРИКС.

"Нас это ко многому обязывает", - считает председатель Госдумы.

Володин отметил, что "за 20 лет своего существования БРИКС стал одной из ключевых опор формирующегося многополярного мира, справедливого мироустройства, основанного на принципах равноправия и взаимовыгодного сотрудничества".

"Мы представляем страны с различными политическими системами, экономическими моделями и традициями. Но мы едины в вопросах построения многополярного мира. В уважении к разным подходам, национальным законодательствам, в признании права каждого государства на суверенный путь развития", - сказал председатель Госдумы.

Володин во главе делегации российских парламентариев посещает Индию с рабочим визитом. Это его первый зарубежный визит с момента избрания председателем Госдумы нового созыва. 26 октября депутаты и сенаторы принимают участие в работе 12-го парламентского форума БРИКС.

В воскресенье состоялась встреча Володина со спикером Народной палаты парламента Индии Омом Бирлой.