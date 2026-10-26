Толстой отметил нацеленность участников форума БРИКС на выстраивание многополярного мира

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой отметил нацеленность участников 12-го парламентского форума БРИКС на выстраивание многополярного мира, а не обсуждение существующих конфликтов.

"В основе любых конфликтов лежат противоречия и отсутствие понимания. И вот БРИКС - это как раз та площадка, как сейчас модно говорить, где люди могут на основе взаимного уважения объединяться для того, чтобы строить многополярный мир, и чтобы все те, кто с нами конфликтуют, просто исчезли с лица земли, понимаете. Стереть их просто ластиком и не замечать", - сказал Толстой журналистам в понедельник.

По его мнению, "все практики неоколониализма, русофобии, незаконных санкций и всего остального, - это останется в прошлом".

Председатель комитета также отметил, что тема украинского конфликта не привлекает внимания участников парламентского форума БРИКС.

"Огромное количество проблем в тех странах, которые входят в БРИКС, начиная, не знаю, от выборов в Бразилии, заканчивая населением Индии... мне кажется, для них этот вопрос не является ключевым, так скажем. Но мне приходилось слышать, так сказать, слова в поддержку позиций Российской Федерации", - сказал Толстой.