В РФ выявлен завозной случай лихорадки Зика

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В России зарегистрирован завозной случай лихорадки Зика; заболевание выявлено у женщины, которая вернулась с отдыха на острове Бали в Москву, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В Российской Федерации зарегистрирован завозной случай лихорадки Зика. Заболевание выявлено в сентябре текущего года у женщины, вернувшейся с отдыха на острове Бали в Москву. Заболевшая была госпитализирована в инфекционный стационар", - говорится в сообщении в канале ведомства в мессенджере Max.

Отмечается, что биоматериал исследовали в уполномоченном учреждении Роспотребнадзора, по результатам исследования диагноз подтвердился.

Риск распространения инфекции внутри России исключен. Комары, обитающие на территории РФ, не представляют высоких эпидемиологических рисков как переносчики опасных тропических лихорадок, отметили в Роспотребнадзоре.

"Для Российской Федерации лихорадка Зика не является эндемичной. Основной риск связан с завозом инфекции путешественниками из неблагополучных регионов, в том числе некоторых стран Америки, Южной и Юго-Восточной Азии", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что научно-исследовательские организации ведомства разработали отечественные тест-системы для оперативной диагностики лихорадки Зика, которые активно применяются для дифференциальной диагностики.

Роспотребнадзор постоянно отслеживает эпидситуацию в России и за рубежом, а также оценивает риски завоза инфекций с помощью автоматизированной информационной системы "Периметр".

Для профилактики заражения во время поездок в тропические страны Роспотребнадзор рекомендует защищаться от укусов комаров: пользоваться репеллентами, носить одежду с длинными рукавами и брюки, предпочтительно из светлых тканей, устанавливать москитные сетки на окна и избегать экскурсий в болотистые районы. Перед путешествием следует ознакомиться с эпидемиологической обстановкой в месте отдыха.

После возвращения необходимо следить за самочувствием. При повышении температуры, головной боли, боли в спине, мышцах и суставах, появлении сыпи или конъюнктивита следует незамедлительно обратиться к врачу и сообщить о поездке.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, добавили в ведомстве.