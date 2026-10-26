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Минобороны РФ заявило об ударах по предприятиям ВПК, энергетическим и транспортным объектам Украины

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по предприятиям ВПК, а также связанным с украинской армией энергетическим и транспортным объектам, заявило Минобороны РФ в понедельник.

Цели поражены авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией, сообщило министерство.

"Нанесено поражение предприятиям военной промышленности, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения наземных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По его информации, в течение суток ударам подверглись позиции украинских войск в 151 районе.

Минобороны РФ
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