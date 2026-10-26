Специалисты РЭБ отработают на Балтике совместные действия с мобильными группами ПВО

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - На Балтийском флоте проходит учебно-методический сбор со специалистами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил флот в понедельник.

"Специалисты отработают действия мобильных тактических групп ПВО и РЭБ по борьбе с беспилотниками, выполняющими задачи по обнаружению и обезвреживанию малоразмерных целей", - говорится в сообщении пресс-службы Балтфлота.

По её данным, "основная цель сбора - выработка единых взглядов на внедрение наиболее перспективных форм и способов боевого применения подразделений РЭБ флота с учётом поступающей современной техники".

В течении нескольких дней специалисты служб РЭБ объединений и воинских частей изучат новое вооружение, в частности, порядок работы с новейшими комплексами радиоэлектронной борьбы против БПЛА, генераторами помех и другой техникой, информирует Балтфлот.