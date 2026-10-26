Роскино представит свыше 200 проектов на азиатском кинорынке TIFFCOM в Японии

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Роскино четвертый раз представит национальный стенд на ведущем кинорынке Азии TIFFCOM, проходящем с 28 по 30 октября в Японии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе организации.

"С 28 по 30 октября 2026 года в столице Японии пройдет Международный рынок аудиовизуального контента TIFFCOM 2026, на котором Роскино организует масштабный национальный стенд RUSSIAN CONTENT WORLDWIDE. На национальном стенде будут представлены 20 ключевых российских дистрибьюторов и производителей контента и более 220 художественных, анимационных, документальных проектов и сериалов", - сказали в пресс-службе.

В этом году зарубежным закупщикам будут представлены анимационные проекты, среди которых "Мама для мамонтенка" ("Арт Пикчерс Дистрибьюшн"), "Дракошия" ("ЯРКО"), "Маракуда 2. Сахарный век" ("Кинокомпания "CTB"), "Умка" ("Союзмультфильм"), "Супергерои.ру" ("Воронеж"), "Лео и Тиг. Дорога на Байкал" ("Цифровое телевидение"), "Капитан Невельской и Земли Черного дракона" ("Атмосфера Кино Евразия"), "Преступление и наказание" ("Совтелеэкспорт"), "Папа, купи пёсика" ("БигСкринПродакшн"), "Голоса Ленинграда: Город, который выстоял" ("СБ Фильм"), "Капитаны будущего" ("Изюм").

Среди игровых фильмов представлены как новинки, так и кассовые хиты: историческая драма "Рождение империи", семейное фэнтези "Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный", спортивный экшн "Битва моторов" ("Централ Партнершип Сейлз Хаус"), российско-китайский детектив "Черный шелк", российско-сербская копродукция "Альпийская баллада" ("Арт Пикчерс Дистрибьюшн"), семейная картина "Простоквашино" ("Газпром-Медиа Развлекательное телевидение"), военные драмы "Литвяк" ("Атмосфера Кино Евразия") и "Отец" ("Киномир"), мелодрамы "Двое в одной жизни, не считая собаки" ("СБ Фильм") и "Твое сердце будет разбито" ("Рэд Тэмп Медиа"), приключенческий фильм "Легенды наших предков" ("ЭС Сейлз Хаус") и фантастика "Код спасения" ("ТПО "РОК").

Многосерийные проекты представлены научно-фантастическим фильмом "Трудно быть богом" ("Арт Пикчерс Дистрибьюшн"), триллером "Черное солнце 2" ("Телекомпания НТВ"), исторической драмой "Александр I" ("Совтелеэкспорт"), боевиком "Не буди лихо" ("Берг Саунд") и другими сериалами.

"Также на кинорынке будут презентованы документальные ленты. Например, "О чем молчит Байкал", "Краснокнижник" ("Продюсерский центр ФПРК") и "АРТ - это Я" ("ЭС Сейлз Хаус")", - отметили в Роскино.

По словам генерального директора организации Эльзы Антоновой, презентуемое Россией многообразие жанров и форматов современных российских проектов "обеспечивает максимальное распространение отечественных фильмов среди массовой зарубежной аудитории и укрепляет позиции России посредством кинематографа на мировой арене".

TIFFCOM - один из крупнейших азиатских рынков контента, который проходит в рамках Токийского международного кинофестиваля (Tokyo International Film Festival (TIFF)). За годы проведения кинорынок стал глобальной индустриальной площадкой, привлекающей закупщиков и производителей контента со всего мира.