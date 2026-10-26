Поиск

Актер из GTA V встретится с фанатами на Московской международной неделе видеоигр

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Исполнитель роли Майкла Де Санты из GTA V Нед Люк проведет встречу с фанатами на II Московской международной неделе видеоигр, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Агентства креативных индустрий Москвы.

"Исполнитель роли Майкла Де Санты из GTA V Нед Люк прилетит в Москву на II Московскую международную неделю видеоигр. 31 октября актер встретится с фанатами на "Ночи видеоигр", - сказали в агентстве.

Люк снимался в сериалах "Закон и порядок" и "Подпольная империя", но самой известной его работой стал Майкл Де Санта, бывший грабитель банков и один из трех главных героев GTA V. Фанаты смогут встретиться с актером 31 октября в 21:00 в рамках "Ночи видеоигр" в Московском кластере видеоигр и анимации.

После встречи с актером площадки кластер видеоигр и анимации превратится в одну большую игровую зону: на парковке гостям представят стилизованные автомобили, на втором этаже устроят соревнования на Dendy, SEGA и первой PlayStation, на третьем - проведут мини-турниры на PS5.

"За участие в активностях гости будут получать монеты. Сто монет можно будет обменять на "золотой билет" и поучаствовать в розыгрыше двух PS5, VR-шлема, игрового монитора и игровой периферии. Монеты также можно будет потратить на игровой мерч", - подчеркнули в пресс-службе.

"Ночь видеоигр" пройдет в Москве в ночь с 31 на 1 ноября с 21:00 до 5:00. Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте Недели видеоигр.

Вторая Московская международная неделя видеоигр пройдет с 29 октября по 1 ноября. Неделя видеоигр соберет ведущие игровые и IT-компании, профильных специалистов, а также геймеров из России и других стран. Цель мероприятия - продемонстрировать российские игровые и анимационные разработки, столичную инфраструктуру для развития индустрии, а также укрепить позиции московских студий на международных рынках.

GTA PlayStation SEGA Нед Люк США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госпитализированы четверо пострадавших при атаке ВСУ на поезд под Воронежем

Песков надеется, что Вучич и в оппозиции поможет развитию отношений Сербии с РФ

 Песков надеется, что Вучич и в оппозиции поможет развитию отношений Сербии с РФ

Песков заявил, что возобновление переговоров по Украине не означает ограничений боевых действий

Два рекорда тепла побиты в Петербурге в выходные

 Два рекорда тепла побиты в Петербурге в выходные

В РФ выявлен завозной случай лихорадки Зика

Основной период ЕГЭ-2027 пройдет с 1 июня по 9 июля, ОГЭ - со 2 июня по 5 июля

 Основной период ЕГЭ-2027 пройдет с 1 июня по 9 июля, ОГЭ - со 2 июня по 5 июля

Два человека погибли, еще 17 пострадали при атаке БПЛА на Воронеж

Один из пострадавших в ДТП под Новосибирском находится в тяжелом состоянии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12580 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3974 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов