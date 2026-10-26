Актер из GTA V встретится с фанатами на Московской международной неделе видеоигр

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Исполнитель роли Майкла Де Санты из GTA V Нед Люк проведет встречу с фанатами на II Московской международной неделе видеоигр, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Агентства креативных индустрий Москвы.

"Исполнитель роли Майкла Де Санты из GTA V Нед Люк прилетит в Москву на II Московскую международную неделю видеоигр. 31 октября актер встретится с фанатами на "Ночи видеоигр", - сказали в агентстве.

Люк снимался в сериалах "Закон и порядок" и "Подпольная империя", но самой известной его работой стал Майкл Де Санта, бывший грабитель банков и один из трех главных героев GTA V. Фанаты смогут встретиться с актером 31 октября в 21:00 в рамках "Ночи видеоигр" в Московском кластере видеоигр и анимации.

После встречи с актером площадки кластер видеоигр и анимации превратится в одну большую игровую зону: на парковке гостям представят стилизованные автомобили, на втором этаже устроят соревнования на Dendy, SEGA и первой PlayStation, на третьем - проведут мини-турниры на PS5.

"За участие в активностях гости будут получать монеты. Сто монет можно будет обменять на "золотой билет" и поучаствовать в розыгрыше двух PS5, VR-шлема, игрового монитора и игровой периферии. Монеты также можно будет потратить на игровой мерч", - подчеркнули в пресс-службе.

"Ночь видеоигр" пройдет в Москве в ночь с 31 на 1 ноября с 21:00 до 5:00. Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте Недели видеоигр.

Вторая Московская международная неделя видеоигр пройдет с 29 октября по 1 ноября. Неделя видеоигр соберет ведущие игровые и IT-компании, профильных специалистов, а также геймеров из России и других стран. Цель мероприятия - продемонстрировать российские игровые и анимационные разработки, столичную инфраструктуру для развития индустрии, а также укрепить позиции московских студий на международных рынках.