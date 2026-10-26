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Ту-95МС выполнили патрулирование над Беринговым и Чукотским морями

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей, сообщили в Минобороны РФ.

"Продолжительность полета составила более 13 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с Воздушно-космических сил",- отметили в военном ведомстве.

В Беринговом море проходит морская граница между Россией и США. Чукотское море расположено между Чукоткой и Аляской.

"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств",- заявили в Минобороны РФ.

Ведомство сообщило, что в ходе полета экипажи самолетов осуществили дозаправку топливом в воздухе.

"Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства",- отмечается в нем.

Берингово море Чукотское море США Минобороны
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