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Сотрудницы вокзала Сыктывкара получили сроки по делу о поджоге локомотива

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Сыктывкарский городской суд признал двух сотрудниц железнодорожного вокзала виновными в необеспечении транспортной безопасности, которое привело к поджогу локомотива, сообщает пресс-служба судов Коми.

Они признаны виновными по ч. 2 ст. 263.1 (неисполнение требований по обеспечению безопасности объектов транспортной инфраструктуры) и приговорены к двум годам ограничения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил.).

По версии следствия, в ночь на 27 августа 2025 года женщины на вокзале не провели качественный досмотр пассажиров и пропустили через досмотровую зону мужчину с запрещенными предметами, в том числе канистрами с легковоспламеняющейся жидкостью, которые он впоследствии использовал для диверсии и поджег локомотив. Это повлекло причинение ущерба ОАО "РЖД" на сумму более 25 млн рублей.

Жителю Сыктывкара, обвиняемому в диверсии на железнодорожной станции, Верховный суд Коми вынес приговор в апреле. За преступление по п. "б" ч. 2 ст. 281 УК (диверсия) он был приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима.

Коми РЖД Сыктывкар
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