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Фальков заявил, что РФ и Словакия подтвердили настрой на восстановление взаимодействия

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что Россия высоко ценит самостоятельную и прагматичную позицию словацкого руководства в вопросах отношений с Россией.

В понедельник в Москве проходит пленарное заседание совместной российско- словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству под сопредседательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова и министра иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрая Бланара.

"Благодарю наших партнеров за представительный состав делегации и конструктивный подход к подготовке встречи. Это свидетельствует о серьезном настрое на возобновление полноценного формата двустороннего взаимодействия", - сказал Фальков на заседании.

Он отметил, что встречи президента РФ Владимира Путина и председателя правительства Словацкой Республики Роберта Фицо в Москве и Пекине позволили создать необходимые политические условия для проведения заседания в понедельник.

"Высоко ценим самостоятельную и прагматичную позицию словацкого руководства в вопросах отношений с Россией", - подчеркнул министр.

Фальков поблагодарил представителей Словакии за бережное отношение к общей исторической памяти и участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата.

"Рассчитываем, что по итогам заседания удастся определить конкретные задачи для профильных ведомств и организаций", - заявил глава Минобрнауки России.

Минобрнауки РФ Валерий Фальков Словакия
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