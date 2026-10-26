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В Екатеринбурге подростка заподозрили в поджоге АЗС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге 17-летнего подростка задержали по обвинению в диверсии (пп. "а", "б" ч. 2 ст. 281 УК), сообщили в управлении СК по Свердловской области.

По версии следствия, вечером 24 октября он поджег топливнораздаточную колонку на АЗС на Уральской улице по заданию кураторов, с которыми переписывался в интернете. Как уточнили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, все произошло в микрорайоне Эльмаш.

"Молодой человек пояснил полицейским, что накануне он познакомился в социальных сетях с девушкой, в ходе общения с которой она предложила ему приобрести вейп. Девушка назначила ему встречу в районе торгового центра на улице 8 марта. Когда молодой человек прибыл к месту встречи, собеседница попросила его отправить ей геопозицию, чтобы было легче его найти. После этого девушка перестала выходить на связь, а с фигурантом связались неизвестные", - сказали в МВД.

В дальнейшем, по словам обвиняемого, "его заставили приобрести горючую жидкость, проследовать к автозаправке на улице Уральская и совершить поджог". При этом кураторы, как утверждает юноша, постоянно были на связи и даже вызвали ему такси, чтобы он смог доехать до места преступления, а потом уехать оттуда.

Екатеринбург МВД Эльмаш
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