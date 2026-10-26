Поиск

Володин заявил о наивысшем уровне сотрудничества РФ и КНР

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Россия и Китай выработали уникальную модель сотрудничества с опорой на взаимоуважение, учет национальных интересов и отсутствие двойных стандартов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с делегацией Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) "на полях" XII Международного парламентского форума БРИКС.

"Российско-китайское сотрудничество достигло наивысшего уровня за свою историю и носит характер отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.

Он добавил, что "регулярные контакты руководителей наших государств подтверждают особый характер двустороннего политического диалога на высшем уровне".

Со своей стороны, заместитель председателя Постоянного комитета ВСНП Чжэн Цзяньбан отметил, что Китай и Россия - "это великие державы", и они представляют "образец отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия".

Вячеслав Володин КНР РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия не видит перспектив возобновления "зерновой сделки"

 Россия не видит перспектив возобновления "зерновой сделки"

Число пострадавших при ракетной атаке на липецкий Елец возросло до семи

 Число пострадавших при ракетной атаке на липецкий Елец возросло до семи

До трех выросло число погибших при атаке БПЛА на Воронеж

Госпитализированы четверо пострадавших при атаке ВСУ на поезд под Воронежем

Песков надеется, что Вучич и в оппозиции поможет развитию отношений Сербии с РФ

 Песков надеется, что Вучич и в оппозиции поможет развитию отношений Сербии с РФ

Песков заявил, что возобновление переговоров по Украине не означает ограничений боевых действий

Два рекорда тепла побиты в Петербурге в выходные

 Два рекорда тепла побиты в Петербурге в выходные

В РФ выявлен завозной случай лихорадки Зика

Основной период ЕГЭ-2027 пройдет с 1 июня по 9 июля, ОГЭ - со 2 июня по 5 июля

 Основной период ЕГЭ-2027 пройдет с 1 июня по 9 июля, ОГЭ - со 2 июня по 5 июля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12580 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3974 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов