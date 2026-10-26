Володин заявил о наивысшем уровне сотрудничества РФ и КНР

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Россия и Китай выработали уникальную модель сотрудничества с опорой на взаимоуважение, учет национальных интересов и отсутствие двойных стандартов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с делегацией Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) "на полях" XII Международного парламентского форума БРИКС.

"Российско-китайское сотрудничество достигло наивысшего уровня за свою историю и носит характер отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.

Он добавил, что "регулярные контакты руководителей наших государств подтверждают особый характер двустороннего политического диалога на высшем уровне".

Со своей стороны, заместитель председателя Постоянного комитета ВСНП Чжэн Цзяньбан отметил, что Китай и Россия - "это великие державы", и они представляют "образец отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия".