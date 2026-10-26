Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Анапе

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,5 зафиксировали сейсмологи в Анапе (Краснодарский край) на глубине 10 км, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону в своем канале в Max в понедельник.

"26 октября в Анапе на глубине 10 км сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,5 по шкале Рихтера", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме, обращений от населения не поступало.