На Кубани вынесли приговор за мошенничество с гособоронзаказом на 146 млн руб.

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Новороссийска вынес приговор трем участникам организованной группы по делу о хищении более 146 млн рублей, выделенных на строительство военных причалов Новороссийской военно-морской базы, сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

На скамье подсудимых оказались Олег Бойченко, Николай Савич и Виктор Папирнык.

"Установлено, что в период с сентября 2018 года по декабрь 2020 года подсудимые, действуя в составе организованной группы, похитили денежные средства федерального бюджета, выделенные на выполнение государственного оборонного заказа по установке отбойных устройств на причалах Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота РФ", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, работы велись через ООО "ПортГидроСтрой", которым руководил Савич. Вместо отбойных устройств, предусмотренных госконтрактами, устанавливались изделия, не отвечавшие техническим требованиям. Чтобы создать видимость надлежащего исполнения обязательств, оформлялись документы с недостоверными сведениями о выполненных работах - на их основании из федерального бюджета производилась оплата.

Ущерб бюджету государства составил более 146 млн рублей.

Суд признал фигурантов виновными по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и назначил Бойченко семь лет лишения свободы, Савичу - шесть лет, Папирныку - 6,6 лет. Все трое будут отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, с осужденных в пользу министерства обороны РФ взыскана сумма причиненного ущерба - свыше 146 млн рублей.

Обужденные взяты под стражу в зале суда. Приговор еще не вступил в законную силу.