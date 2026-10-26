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Президент РФ встретится со всеми лидерами - участниками саммита РФ-Африка

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в рамках саммита "Россия-Африка" в течение трех дней проведет марафон встреч с главами государств, прибывшими на мероприятие, и начнет его с переговоров с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"В среду, 28 октября, еще до торжественного приема пройдет контакт с президентом Египта Сиси", - заявил он журналистам на брифинге в преддверии саммита.

"Мы специально организовали саммит так, чтобы была возможность у президента встретиться с лидерами каждой представленной на этом уровне страны", - подчеркнул Ушаков.

Он пояснил, что подобные двусторонние встречи являются самым существенным моментом саммита, так как позволяют подробно обсудить развитие двусторонних отношений России с каждой из представленных в Москве на высшем уровне стран.

В среду, помимо ас-Сиси, Путин встретится с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом и президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

В четверг среди собеседников Путина будут президенты Бурунди, Намибии, Кении, Судана, Мадагаскара и Зимбабве Эварист Ндайишимийе, Ндемупелила Нетумбо Нанди-Ндайтва, Уильям Руто, Абдель Фаттах аль-Бурхан, Михаэль Рандрианирина и Эммерсон Мнангагва.

В пятницу, на следующий день после завершения саммита, у Путина запланированы 11 двусторонних встреч. В их числе переговоры с президентами Ганы, переходного периода Мали, Мавритании, Южного Судана, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго, Того, Эритреи, Сомали и Коморских островов, Джоном Махамой, Ассими Гоитой, Мохамедом ульд Газуани, Сальвой Киир Майардитом, Фостен-Арканжем Туадерой, Феликсом Чисекеди, Жан-Люсьеном Квасси Ланьо Сави де Тове, Исайясом Афеворки, Хасаном Шейх Мохамудом и Азали Ассумани.

Владимир Путин
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