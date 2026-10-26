На саммите РФ-Африка 22 страны будут представлены главами государств

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 28-29 октября примет участие в третьем саммите "Россия-Африка" в Москве, где в ходе пленарного заседания даст оценку современному состоянию международных отношений, а также будет участвовать в мероприятиях "на полях" форума, рассказал его помощник Юрий Ушаков.

Он сообщил, что саммит пройдет 28-29 октября в Большом Кремлевском дворце. Сопредседателем саммита станет президент Бурунди Эварист Ндайишимийе, который возглавляет Африканский союз. Свое участие подтвердили 48 из 54 африканских государств, причем 22 страны будут представлены на уровне глав государств. Ушаков отметил, что в предыдущем саммите в 2023 году в Санкт-Петербурге 17 из 48 стран Африки были представлены главами государств.

По его словам, на мероприятие приглашены руководители региональных организаций: Африканского союза, Африканской континентальной зоны свободной торговли, Восточноафриканского сообщества, Межправительственной организации по развитию, Общего рынка Восточной и Южной Африки, Сообщества развития Юга Африки, Экономического сообщества государств Центральной Африки, Экономического сообщества западноафриканских стран, Союза Арабского Магриба, Африканского экспортно-импортного банка.

"Саммит свидетельствует об особом значении, которое мы придаем отношениям с африканскими государствами. Эти отношения опираются на проверенные временем традиции дружбы, взаимного уважения, равноправия и солидарности", - заметил Ушаков.

Он рассказал, что программа мероприятий саммита начинается в среду с пленарного заседания третьего экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

Ушаков заявил, что это мероприятие объединяет руководителей крупнейших российских и африканских компаний, представителей государственных структур, средств массовой информации, гражданского общества и ведущих экспертов и ученых. В этом году на него приглашены около 4 тысяч российских и африканских предпринимателей, представляющих такие сектора экономики, как промышленность, металлургия, геологоразведка, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, финансы, страхование, телекоммуникации, туристический и гостиничный бизнес, высокие технологии и фармацевтика.

Программа

Программа форума состоит из четырех смысловых блоков: Суверенитет - основа устойчивого развития, Экономика суверенного миропорядка, Социо-гуманитарное сотрудничество и человеческий капитал, Технология и инновации для повышения качества жизни.

На пленарном заседании мероприятия вместе с Путиным выступит Ндайишимийе в качестве действующего председателя Африканского Союза, а его модератором станет директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.

"Ожидается, что в своем выступлении наш президент даст оценку состоянию и перспективам развития отношений России и Африки в торгово-инвестиционной сфере, в области сельского хозяйства, энергетики, строительства, информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения и образования. При этом особое внимание будет уделено перспективам дальнейшего развития государств Африканского континента с упором на национальный суверенитет и справедливый доступ к продовольствию, ресурсам, удобрениям и современным технологиям", - сказал Ушаков.

Также в среду предусмотрено проведение медиафорума Россия - Африка, в котором примут участие представители ведущих российских и африканских СМИ, а на площадке МГИМО состоится молодежный форум Россия - Африк и форум молодых дипломатов.

По завершении пленарного заседания Путин, Ндайишимийе, а также лидеры других африканских стран посетят в Гостином дворе выставку передовых российских решений в ключевых сферах экономики. Там гостям будут продемонстрированы перспективные отечественные наработки в области энергетики, природных ресурсов, продовольствия, фармацевтики, цифровой и финансовой инфраструктуры, в сфере подготовки кадров, анализа информационных данных, а также предоставлена информация по уже реализуемым Россией перспективным проектам в странах Африки и предложены совместные инициативы, направленные на дальнейшее развитие стран континента.

Затем Путин проведет в Большом кремлевском дворце традиционную рабочую встречу с руководителями ведущих региональных организаций, после которой состоится торжественный прием от имени президента РФ в честь участников саммита Россия - Африка.

Пленарные заседания

В четверг также в Большом Кремлевском дворце пройдут основные мероприятия саммита - первое и второе пленарные заседания, сообщил Ушаков.

На первом заседании помимо Путина выступят президент Бурунди, главы государств и правительств других стран Африканского континента, а также председатель Комиссии Африканского союза.

"В своем выступлении Владимир Путин даст оценку современному состоянию системы международных отношений, в том числе формированию нового миропорядка, в основе которого находится принцип многополярности и равенства всех независимых государств", - сказал Ушаков.

"Особое внимание в нашем выступлении будет уделено возрастающей роли Африки, приоритетам взаимодействия России со странами континента в рамках ООН и других ведущих международных и региональных организациях", - продолжил он.

Также Путин расскажет о реализуемых в странах Африки совместных проектах и инициативах в торгово-экономической сфере, о культурно-гуманитарном сотрудничестве, образовательных обменах, о мерах поддержки, которые российская сторона оказывает в развитии государств африканского континента.

Второе пленарное заседание пройдет в формате рабочего завтрака.

"Слово возьмут главы делегаций африканских стран, которые не выступили в ходе первого заседания. Возможность взять слово будет предоставлена всем без исключения главам африканских делегаций, вне зависимости от уровня представительства", - пояснил Ушаков.

После пленарных заседаний состоится принятие итоговой декларации, в которой будут зафиксированы согласованные подходы по вопросам развития российско-африканского сотрудничества, углубления взаимодействия на международной арене. Также будут приняты отдельная декларация о сотрудничестве в области искусственного интеллекта и план действий форума партнерства Россия - Африка на 2027-2029 годы, сказал помощник президента РФ.

Он заявил, что всего по итогам саммита с различными странами Африки будет подписан пакет из 33 межправительственных, межведомственных документов, меморандумов и коммерческих контрактов.

"По завершении церемонии подписания президент Российской Федерации и президент Республики Бурунди, опять-таки как действующий председатель Африканского союза, совместно выступят с заявлениями для СМИ, в которых подробно проинформируют об итогах третьего саммита Россия - Африка и состоявшихся дискуссиях", - сказал Ушаков.