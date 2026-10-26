В Москве арестован бывший член совета директоров Highland Gold и "Норникеля" Лучицкий

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы санкционировал арест бизнесмена Станислава Лучицкого по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщает сайт суда.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Лучицкого С.Л. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается в базе данных суда.

Ему вменяют ч.4 ст.159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет колонии.

Он был арестован 23 октября. Подробностей уголовного дела в суде не сообщили. Также неизвестно, связаны ли претензии следствия с работой Лучицкого в горно-металлургический компаниях.

В 2021-2023 года Лучицкий входил в совет директоров ГМК "Норильский никель". На тот момент он также занимал пост замгендиректора компании "Руссдрагмет", управлявшей золотодобывающей Highland Gold Mining (HGM, сейчас это группа "Ареал", подконтрольна Владиславу Свиблову). Также был членом совета директоров самой HGM.