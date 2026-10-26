Семьи с детьми смогут подать документы на господдержку через "Госуслуги"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании на "Госуслугах" механизма "одного окна" для подачи документов на получение мер поддержки семьями с детьми.

Об этом говорится в перечне поручений, сформулированных после заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики 29 мая.

Министерству труда вместе с Минцифры и исполнительными органами регионов поручается рассмотреть вопрос о внедрении в разделе "Госуслуги. Семья" федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" механизма подачи пакета документов по принципу "одного окна" для получения семьями, имеющими детей, наиболее востребованных мер поддержки".

Минцифры совместно с Минпросвещения и исполнительными органами регионов поручено также провести с использованием "Госуслуг" анализ соблюдения порядка предоставления мест в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, установленного для детей участников специальной военной операции. Доклад об исполнении этих двух поручений необходимо представить к 15 декабря 2026 года.

Исполнительным органам регионов рекомендовано рассмотреть возможность введения дополнительных мер социальной и психологической поддержки жен участников специальной военной операции при беременности и родах, провести анализ реализации права многодетных семей на получение мер поддержки, рассмотреть вопрос о распространении в регионах опыта Мордовии по формированию парка автомобилей легкового такси для осуществления перевозок пассажиров с детьми с фиксированным тарифом.

Также рекомендовано при предоставлении региональных мер поддержки не учитывать в доходе семьи единовременную материальную помощь, оказываемую работодателями работникам при рождении ребенка.