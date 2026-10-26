В Москве 27-29 октября могут ограничивать мобильный интернет

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Москве 27-29 октября могут ограничивать работу мобильного интернета, чтобы обеспечить безопасность участникам форумов, которые будут проходить в городе, предупредило Минцифры.

"Мера связана с обеспечением безопасности во время проведения восьмого саммита глав государств и правительств стран - участниц Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) и третьего саммита Россия-Африка", - заявили в министерстве.

Ограничения могут быть введены 27 и 28 октября - с 11:30 в течение дня, а также 29 октября - с 9:30 в течение дня.

"Наиболее востребованные и социально значимые сервисы и сайты из "белого списка", а также голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме", - пообещало ведомство.