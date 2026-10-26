В МИД РФ заявили о максимуме усилий для защиты Запорожской АЭС от ВСУ

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Российская сторона прилагает максимальные усилия для защиты Запорожской АЭС от ВСУ, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В комментарии российского дипломата, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства отмечается, что "киевские власти интенсифицировали целенаправленные удары по ЗАЭС и её городу-спутнику Энергодару, в котором проживают сотрудники станции, героически продолжающие выполнять свои служебные обязанности в тяжелейших условиях, а также члены их семей".

Она подчеркнула, что в начале этой недели "мишенями ВСУ стали сугубо гражданские объекты: художественная школа и пожарно-спасательная часть МЧС России".

"Очевидно, что, не имея возможности наносить удары непосредственно по ЗАЭС, киевский режим не перестаёт предпринимать тщетные попытки дестабилизировать работу станции путём запугивания её персонала", - заявила Захарова.

Она подчеркнула: "Вынуждены констатировать, что международные структуры, в первую очередь МАГАТЭ, весьма сдержанно реагируют на провокационные выходки Киева, и до сих пор не могут найти в себе смелость прямо указать на Украину как на виновную сторону, по всей видимости, не отдавая себе отчёт, что такое бесхребетное поведение может закончиться катастрофой".

"Со своей стороны на постоянной основе доводим до мировой общественности, в том числе на профильных международных площадках, подробную информацию о творимых Украиной бесчинствах и прилагаем максимум усилий для защиты ЗАЭС, её персонала и жителей Энергодара от нападений Киева", - заявила официальный представитель МИД РФ.