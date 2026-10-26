Минобрнауки сообщило о росте бюджетных мест по ряду приоритетных специальностей

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Объем бюджетных мест в российских вузах на 2027/28 учебный год увеличен по направлениям, ориентированным на технологическое лидерство, максимальный прирост зафиксирован по специальности "Машиностроение" - плюс 516 мест, сообщили в Минобрнауки РФ.

Координационный совет при правительстве РФ в понедельник одобрил объем и структуру контрольных цифр приема на 2027/28 учебный год. Распределение мест между вузами пройдет на конкурсной основе до 29 декабря.

"Вектор распределения бюджетных мест по-прежнему направлен на подготовку кадров для ключевых отраслей: традиционно наибольшее количество мест установлено для приема на инженерно-технические, естественнонаучные, медицинские и педагогические специальности, а также сельскохозяйственные направления подготовки", - говорится в сообщении в канале Минобрнауки РФ в мессенджере Max.

С учетом прогноза Минтруда России и итогов приемной кампании 2026 года увеличен объем бюджетных мест по конкретным группам специальностей, направленным на обеспечение технологического лидерства, уточнили в министерстве.

Так, по специальности "Машиностроение" количество бюджетных мест возросло на 516 мест; по "Информатике и вычислительной технике" - на 290 мест; "Клинической медицине" - на 283 места; "Ядерной энергетике" - на 241 место; "Информационной безопасности" - на 236 мест.

Кроме того, число мест по "Прикладной геологии, горному делу, нефтегазовому делу и геодезии" увеличилось на 181; по "Технике и технологии кораблестроения и водного транспорта" - на 124; "Технике и технологии наземного транспорта" - на 96.

До 1 ноября объем и структура контрольных цифр приема будут утверждены приказом Минобрнауки, отмечается в сообщении.

"Формирование объема контрольных цифр приема базируется на заявках регионов, прогнозе Минтруда России и предложениях центров ответственности, в числе которых - крупнейшие компании в разных отраслях. При этом мы сохраняем ключевой приоритет доступности высшего образования: не менее 73% мест направляем в региональные вузы, на очный бакалавриат и специалитет закладываем свыше половины бюджетных мест, на очную магистратуру - треть объема КЦП", - приводятся в сообщении слова замминистра науки и высшего образования Елены Тумаковой.