Детсад в Южно-Сахалинске приостановил работу из-за вспышки кишечной инфекции

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Детский сад в Южно-Сахалинске с 27 октября закрыт для посещения детей из-за семи случаев заболеваемости острой кишечной инфекции у воспитанников трех групп, сообщает пресс-служба мэрии областного центра во вторник.

"В минувшие выходные в детском саду № 57 выявлены семь случаев острой кишечной инфекции у воспитанников трех групп. С 27 октября посещение детского сада временно приостановлено", - говорится в сообщении.

Для предупреждения дальнейшего распространения заболевания в учреждении проведут дезинфекцию - она запланирована на среду. Детсад возобновит работу после получения результатов контроля, подтверждающих качество проведенной дезинфекции, отмечает пресс-служба.

Прокуратура и следственное управление СКР по региону проводят проверку по факту выявленной инфекции в детском саду, сообщают пресс-службы ведомств. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и возможные нарушения санитарных норм и требований безопасности. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц и принято процессуальное решение.