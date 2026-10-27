Минобороны заявило о ночном массированном ударе по целям на Украине

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по целям в Киеве, Харьковской области, а также связанным с ВСУ морским судам, заявило Минобороны.

"Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет и БПЛА большой и средней дальности, объекты транспортной инфраструктуры в Киеве", - сказано в сообщении.

Ударам подверглись логистический центр в Харьковской области, а также морские суда, используемые в интересах ВСУ.