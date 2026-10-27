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Россия готова делиться с другими странами опытом в социальной сфере

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Россия видит интерес других стран к опыту в социальной сфере и готова им делиться, сообщила представитель МИД Мария Захарова на XV Международном форуме социальных предпринимателей и инвесторов "ИННОСИБ" в Омске .

"Мы видим, как во многих наших странах-партнерах повышается интерес к российскому опыту в социальной сфере. Речь идет об образовательных моделях, о системе поддержки некоммерческого сектора, механизмах вовлечения граждан в социальное предпринимательство. Россия готова делиться своими разработками в этих областях с зарубежными партнерами", - сказала она, обращаясь с приветственным словом к участникам форума.

Захарова отметила, что тема форума в этом году - инвестиции в человека - "имеет международное измерение".

"География мероприятия расширяется буквально с каждым годом, и в этот раз ожидается участие представителей уже 18 государств мира. Я думаю, что это показатель, показатель того, что запрос на международное сотрудничество в гуманитарной и социальной областях продолжает расти, и мы рады в нем активно участвовать", - добавила представитель МИД.

МИД Мария Захарова Омск
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