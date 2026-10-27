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ФАС проводит внеплановые антикартельные проверки девяти переработчиков семян подсолнечника

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверит ценообразование и объемы поставок семян подсолнечника на предмет антиконкурентного сговора в девяти компаниях в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Казани.

Ведомство проводит проверку в отношении АО "УК ЭФКО", ООО "ЭФКО-Поволжье", ООО "ЗК ЭФКО-Юг", ООО "Благо-Верхняя Хава", ООО "УК Благо", АО "Казанский жировой комбинат", ООО ТД "Содружество", АО "Астон", ООО "УК Астон", говорится в сообщении ведомства.

Там также отметили, что "сотрудники ООО ТД "Содружество" многократно препятствовали проведению проверки", и напомнили, что за воспрепятствование проведению проверок для юридических лиц предусмотрены административные штрафы до 2 млн рублей.

Окончательные выводы о результатах проверок ФАС будут сделаны по итогам анализа полученной информации, говорится в пресс-релизе.

ФАС АО "УК ЭФКО" ООО "УК Благо" АО "Казанский жировой комбинат" АО "Астон"
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