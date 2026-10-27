Военные РФ сообщили об ударах по цехам производства наземных роботов на Украине

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток нанесли удары по цехам производства наземных робототехнических комплексов и украинским складам с боеприпасами.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов, цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - заявили в Минобороны РФ во вторник.

Там заявили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 148 районах.