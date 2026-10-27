Российская армия за сутки улучшила позиции в зоне СВО на нескольких направлениях

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Войска российских группировок, которые действуют в зоне проведения специальной военной операции, за сутки продвинулись вперёд, улучшили положение и заняли более выгодные позиции, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника", - информирует ведомство.

По его сведениям, войска группировок "Запад" и "Днепр" за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, "Север" и "Центр" - заняли более выгодные рубежи, "Южной" - улучшили тактическое положение.

Подразделения группировки "Восток" в ходе боёв нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Трудооленовка, Терсянка, Вольнянка, Барвиновка, Василевское Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области.

В зоне ответственности группировки "Восток" ВСУ потеряли за сутки свыше 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие, говорится в сводке.

Войска группировки "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Студенок, Смородьковка, Глущенково, Нижнее Солёное, Моначиновка Харьковской области, Донецкое и Богородичное (ДНР).

Тут потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии, сообщает Минобороны.

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Преображенка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ и девять автомобилей, сказано в сообщении.

Войска группировки "Север" нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Бугаевка, Рубежное, Великий Бурлук, Избицкое и Старый Салтов Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Суходол, Лужки, Вакаловщина и Пролетарское.

На этом участке противник потерял более 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 11 автомобилей, информирует министерство обороны РФ.

Войска группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и трёх бригад Нацгвардии в районах населённых пунктов Яковлевка, Староварваровка, Веровка, Викторовка, Криницы, Калинино, Белозерское, Новофедоровка, Шиловка и Святогоровка (ДНР).

Здесь потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы, говорится в сводке.

Подразделения "Южной" группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Краматорск, Славянск, Дружковка, Камышеваха, Кондратовка и Семеновка (ДНР).

В зоне ответственности "Южной" группировки противник потерял за сутки более 150 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 41 автомобиль, боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire и артиллерийское орудие, сказано в сообщении.